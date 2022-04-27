Кабмин ужесточит коммунальщикам штрафы за перебои с услугами ЖКХ

28 апреля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

«Известия»: за некачественные ЖКУ накажут штрафом в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За перебои с услугами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) российским коммунальщикам будут грозить штрафы от 10 до 100 тысяч рублей. Такие поправки подготовило правительство ко второму чтению соответствующего законопроекта, пишут «Известия» со ссылкой на документ с поправками, который имеется в распоряжении редакции. До этого в партии «Единая Россия» предлагали наказывать коммунальщиков за некачественные услуги штрафом до 200 тысяч рублей. Из-за непростой экономической ситуации в России там решили смягчить санкцию статьи (7.23 КоАП РФ). Изначально за такие нарушения компания могла быть оштрафована на сумму в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А в некоторых случаях обойтись предупреждением. Ранее сообщалось, что правительство РФ примет меры для сдерживания роста стоимости ЖКХ. На это направлено решение премьер-министра Михаила Мишустина на оперштабе по борьбе с санкциями 19 апреля о предоставлении дешевых кредитов для капремонта сетей и корректировке инвестпрограмм в сфере ЖКХ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

За перебои с услугами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) российским коммунальщикам будут грозить штрафы от 10 до 100 тысяч рублей. Такие поправки подготовило правительство ко второму чтению соответствующего законопроекта, пишут «Известия» со ссылкой на документ с поправками, который имеется в распоряжении редакции. До этого в партии «Единая Россия» предлагали наказывать коммунальщиков за некачественные услуги штрафом до 200 тысяч рублей. Из-за непростой экономической ситуации в России там решили смягчить санкцию статьи (7.23 КоАП РФ). Изначально за такие нарушения компания могла быть оштрафована на сумму в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А в некоторых случаях обойтись предупреждением. Ранее сообщалось, что правительство РФ примет меры для сдерживания роста стоимости ЖКХ. На это направлено решение премьер-министра Михаила Мишустина на оперштабе по борьбе с санкциями 19 апреля о предоставлении дешевых кредитов для капремонта сетей и корректировке инвестпрограмм в сфере ЖКХ.