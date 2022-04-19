Мишустин ограничит рост тарифов ЖКХ

К решению задачи он подключил коммунальщиков

19 апреля 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки жилищно-коммунального комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ примет меры для сдерживания роста стоимости «коммуналки». На это направлено решение премьер-министра Михаила Мишустина на оперштабе по борьбе с санкциями 19 апреля о предоставлении дешевых кредитов для капремонта сетей и корректировке инвестпрограмм в сфере ЖКХ, объяснили эксперты URA.RU. По их словам, модернизация инфраструктуры сократит расходы коммунальщиков и позволит обойтись без резкого повышения цен. Начиная совещание, Мишустин подчеркнул необходимость системных решений по проблеме изношенности систем ЖКХ, уточнив, что на этом ранее акцентировал внимание президент Владимир Путин. «Правительство приняло решение о предоставлении дешевых кредитов на капремонт коммунальных сетей. Ставка по ним составит лишь 3% годовых. Также по этим видам работ со 100 млн до 10 млн рублей будет снижена минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения займа Фонда содействия реформированию ЖКХ», — заявил премьер. Поддерживая предприятия ЖКХ, российские власти заботятся о потребителях их услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, это повысит надежность и качество коммунальных услуг, привлечет в этот сектор представителей бизнеса и дополнительный капитал. «Еще одна мера касается инвестпрограмм в сферах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В условиях нынешней ценовой турбулентности профильным предприятиям необходимо время для уточнения своих планов, исходя из стоимости оборудования. Поэтому предполагается максимально продлить срок корректировки таких документов до 30 ноября», — сказал Мишустин. Правительство прорабатывает меры не только для бизнеса, уточнил премьер. Он отметил, что важна поддержка граждан, как получателей бытовых услуг. Чем новее коммуникации, тем дешевле услуги ЖКХ, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чем новее инженерные коммуникации, тем ниже тарифы на коммунальные услуги, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «То, что тема оказалась в поле зрения правительства, говорит, что она крайне важна для введения новых объемов жилья и обновления коммунальных систем, которые сегодня не способны выдержать дополнительные нагрузки. Кроме того, модернизация коммуникаций имеет социальное значение. Чем меньше потерь на сетях, чем короче транспортные магистрали доставки воды, тепла и водоотведения, тем дешевле будут услуги ЖКХ для людей», — комментирует эксперт. Утечки и низкая энергоэффективность инфраструктуры закладываются в стоимость услуг ЖКХ, подтверждает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.«Во многих регионах России отмечается высокий процент износа инженерных коммуникаций. Из-за этого случаются аварии, утечки, падает эффективность систем. Конечно, это влияет на тарифы ЖКХ. Модернизация инфраструктуры повысит качество услуг и приведет к снижению расходов со стороны людей и бюджета, из которого местные власти также компенсируют часть расходов», — уточнила депутат. Речь идет о сдерживании роста тарифов ЖКХ на 2023 год, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Меры поддержки, озвученные премьер-министром РФ, позволят нормально функционировать жилищно-коммунальному комплексу и, как следствие, снизить финансовую нагрузку на население в 2023 году, соглашается член Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин. «Предприятия сферы ЖКХ сталкиваются с теми же проблемами, что и компании в реальном секторе экономики. Для реализации инвестпрограмм, стабильной работы отрасли нужны заемные средства. Данные шаги правительства помимо поддержки компаний, также сократят темпы роста коммунальных тарифов для населения на следующий год», — резюмировал эксперт. Статья по теме Власть придумала новый прием против санкций Меры поддержки правительства предприятий ЖКХ помогут выполнить инвестпрограммы по капремонту сетей, которые останавливать нельзя, уверен председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «Власти РФ в эпоху ограничений, сложностей и нехватки средств ищут пути упрощения и выполнения ремонтов, которые запланированы на сезон и не могут быть отложены. Иначе коммунальная система, износ которой в стране составляет 70%, может деградировать. В этих условиях в правительстве считают, что тарифы должны быть экономически обоснованы и четко выверены», — сказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ примет меры для сдерживания роста стоимости «коммуналки». На это направлено решение премьер-министра Михаила Мишустина на оперштабе по борьбе с санкциями 19 апреля о предоставлении дешевых кредитов для капремонта сетей и корректировке инвестпрограмм в сфере ЖКХ, объяснили эксперты URA.RU. По их словам, модернизация инфраструктуры сократит расходы коммунальщиков и позволит обойтись без резкого повышения цен. Начиная совещание, Мишустин подчеркнул необходимость системных решений по проблеме изношенности систем ЖКХ, уточнив, что на этом ранее акцентировал внимание президент Владимир Путин. «Правительство приняло решение о предоставлении дешевых кредитов на капремонт коммунальных сетей. Ставка по ним составит лишь 3% годовых. Также по этим видам работ со 100 млн до 10 млн рублей будет снижена минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения займа Фонда содействия реформированию ЖКХ», — заявил премьер. По его словам, это повысит надежность и качество коммунальных услуг, привлечет в этот сектор представителей бизнеса и дополнительный капитал. «Еще одна мера касается инвестпрограмм в сферах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В условиях нынешней ценовой турбулентности профильным предприятиям необходимо время для уточнения своих планов, исходя из стоимости оборудования. Поэтому предполагается максимально продлить срок корректировки таких документов до 30 ноября», — сказал Мишустин. Правительство прорабатывает меры не только для бизнеса, уточнил премьер. Он отметил, что важна поддержка граждан, как получателей бытовых услуг. Чем новее инженерные коммуникации, тем ниже тарифы на коммунальные услуги, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «То, что тема оказалась в поле зрения правительства, говорит, что она крайне важна для введения новых объемов жилья и обновления коммунальных систем, которые сегодня не способны выдержать дополнительные нагрузки. Кроме того, модернизация коммуникаций имеет социальное значение. Чем меньше потерь на сетях, чем короче транспортные магистрали доставки воды, тепла и водоотведения, тем дешевле будут услуги ЖКХ для людей», — комментирует эксперт. Утечки и низкая энергоэффективность инфраструктуры закладываются в стоимость услуг ЖКХ, подтверждает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.«Во многих регионах России отмечается высокий процент износа инженерных коммуникаций. Из-за этого случаются аварии, утечки, падает эффективность систем. Конечно, это влияет на тарифы ЖКХ. Модернизация инфраструктуры повысит качество услуг и приведет к снижению расходов со стороны людей и бюджета, из которого местные власти также компенсируют часть расходов», — уточнила депутат. Меры поддержки, озвученные премьер-министром РФ, позволят нормально функционировать жилищно-коммунальному комплексу и, как следствие, снизить финансовую нагрузку на население в 2023 году, соглашается член Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин. «Предприятия сферы ЖКХ сталкиваются с теми же проблемами, что и компании в реальном секторе экономики. Для реализации инвестпрограмм, стабильной работы отрасли нужны заемные средства. Данные шаги правительства помимо поддержки компаний, также сократят темпы роста коммунальных тарифов для населения на следующий год», — резюмировал эксперт. Меры поддержки правительства предприятий ЖКХ помогут выполнить инвестпрограммы по капремонту сетей, которые останавливать нельзя, уверен председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «Власти РФ в эпоху ограничений, сложностей и нехватки средств ищут пути упрощения и выполнения ремонтов, которые запланированы на сезон и не могут быть отложены. Иначе коммунальная система, износ которой в стране составляет 70%, может деградировать. В этих условиях в правительстве считают, что тарифы должны быть экономически обоснованы и четко выверены», — сказал собеседник.