Ракета «Точка У» должна была ударить по городской больнице в Изюме, где сейчас размещен российский медицинский отряд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.
«Целью удара ракетой „Точка-У“ в Изюме была городская больница. Так размещен российский медицинский отряд», — сообщил Конашенков. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
По словам представителя Минобороны РФ, средствами ПВО удар украинской ракеты «Точка-У» был отражен. Аналогичные удары ВСУ нанесли по Херсону. Атака также не удалась: две ракеты были сбиты.
«Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона — это военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — отметил Конашенков.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее основная цель, по заявлению президента России Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Российские силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.
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