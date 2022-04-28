Минобороны РФ: ВСУ пытались уничтожить российских медиков в Изюме

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, пожарные, последствия, днр, донецк, взрыв, точка у, обстрел, терракт
ВСУ наносят удары по жилым кварталам своих же городов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета «Точка У» должна была ударить по городской больнице в Изюме, где сейчас размещен российский медицинский отряд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Целью удара ракетой „Точка-У“ в Изюме была городская больница. Так размещен российский медицинский отряд», — сообщил Конашенков. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

По словам представителя Минобороны РФ, средствами ПВО удар украинской ракеты «Точка-У» был отражен. Аналогичные удары ВСУ нанесли по Херсону. Атака также не удалась: две ракеты были сбиты.

«Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона — это военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — отметил Конашенков.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее основная цель, по заявлению президента России Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Российские силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.

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Ракета «Точка У» должна была ударить по городской больнице в Изюме, где сейчас размещен российский медицинский отряд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. «Целью удара ракетой „Точка-У“ в Изюме была городская больница. Так размещен российский медицинский отряд», — сообщил Конашенков. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале министерства. По словам представителя Минобороны РФ, средствами ПВО удар украинской ракеты «Точка-У» был отражен. Аналогичные удары ВСУ нанесли по Херсону. Атака также не удалась: две ракеты были сбиты. «Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона — это военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — отметил Конашенков. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее основная цель, по заявлению президента России Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Российские силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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