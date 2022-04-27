ВСУ ударили по Изюму «Точкой-У»

28 апреля 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Одна из ракет взорвалась в центре города, сообщил военный корреспондент Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по Изюму (Харьковская область) ракетой «Точка-У». Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный. «По Изюму ВСУ выпусти две ракеты „Точка-У“. Одну российские силы ПРО уничтожили в воздухе, вторая взорвалась в центре города», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали в среду, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», пишет RT. Ранее жители Изюма сообщали, что ВСУ наносят удары по мирным жителям. Также тысячи мирных граждан в Мариуполе стали жертвами действий ВСУ и нацбатов. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев был в городе с 19 марта по 6 апреля, когда там шли ожесточенные бои. Ему удалось привезти доказательства, что военные и националисты Украины стреляли по жилым домам из танков. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины ударили по Изюму (Харьковская область) ракетой «Точка-У». Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный. «По Изюму ВСУ выпусти две ракеты „Точка-У“. Одну российские силы ПРО уничтожили в воздухе, вторая взорвалась в центре города», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали в среду, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», пишет RT. Ранее жители Изюма сообщали, что ВСУ наносят удары по мирным жителям. Также тысячи мирных граждан в Мариуполе стали жертвами действий ВСУ и нацбатов. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев был в городе с 19 марта по 6 апреля, когда там шли ожесточенные бои. Ему удалось привезти доказательства, что военные и националисты Украины стреляли по жилым домам из танков.