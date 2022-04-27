27 апреля 2022

ВСУ ударили по Изюму «Точкой-У»

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, украина, мариуполь, разрушения, последствия обстрелов
Одна из ракет взорвалась в центре города, сообщил военный корреспондент Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по Изюму (Харьковская область) ракетой «Точка-У». Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

«По Изюму ВСУ выпусти две ракеты „Точка-У“. Одну российские силы ПРО уничтожили в воздухе, вторая взорвалась в центре города», — написал Поддубный в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали в среду, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», пишет RT. Ранее жители Изюма сообщали, что ВСУ наносят удары по мирным жителям. Также тысячи мирных граждан в Мариуполе стали жертвами действий ВСУ и нацбатов. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев был в городе с 19 марта по 6 апреля, когда там шли ожесточенные бои. Ему удалось привезти доказательства, что военные и националисты Украины стреляли по жилым домам из танков.

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Вооруженные силы Украины ударили по Изюму (Харьковская область) ракетой «Точка-У». Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный. «По Изюму ВСУ выпусти две ракеты „Точка-У“. Одну российские силы ПРО уничтожили в воздухе, вторая взорвалась в центре города», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали в среду, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», пишет RT. Ранее жители Изюма сообщали, что ВСУ наносят удары по мирным жителям. Также тысячи мирных граждан в Мариуполе стали жертвами действий ВСУ и нацбатов. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев был в городе с 19 марта по 6 апреля, когда там шли ожесточенные бои. Ему удалось привезти доказательства, что военные и националисты Украины стреляли по жилым домам из танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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