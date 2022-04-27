ВСУ ударили «Ураганами» и «Точками-У» по центру Херсона 28 апреля 2022 в 01:54 Размер текста - 17 + В центре освобожденного РФ Херсона прогремела серия мощных взрывов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил России, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». По словам журналиста, центр Херсона оказался под артиллерийским обстрелом. В городе взорвались несколько ракет «Точка-У» и «Ураган». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В центре Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил России, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». По словам журналиста, центр Херсона оказался под артиллерийским обстрелом. В городе взорвались несколько ракет «Точка-У» и «Ураган». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям