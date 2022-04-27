27 апреля 2022

ВСУ ударили «Ураганами» и «Точками-У» по центру Херсона

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
В центре освобожденного РФ Херсона прогремела серия мощных взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил России, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По словам журналиста, центр Херсона оказался под артиллерийским обстрелом. В городе взорвались несколько ракет «Точка-У» и «Ураган».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение.

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В центре Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил России, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». По словам журналиста, центр Херсона оказался под артиллерийским обстрелом. В городе взорвались несколько ракет «Точка-У» и «Ураган». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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