Депутат Госдумы потребовал новой пенсионной реформы в кризис

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины, продукты, ценники. Тюмень, покупатель, продукты, пенсионерка, пенсионер, фрукты, бабушка, пенсия, пожилой человек, покупатель в маске, полки магазина
Пенсии должны выплачиваться напрямую через налоговую службу, считает Миронов Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Пенсионную систему в России необходимо реформировать так, чтобы люди получали выплаты напрямую через налоговую службу. Об этом URA.RU заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Выход один — прямое бюджетное финансирование через налоговую службу. Только так мы добьемся реального контроля, реальной экономии средств и реального повышения пенсий, пособий и качества медицинских услуг», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают возможность дополнительного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы и МРОТ.

Власти РФ начали вводить меры поддержки для физических и юридических лиц в связи с санкционным давлением западных стран на фоне спецоперации на Украине. Так, в крупных городах России планируется отменить все проверки городских контролирующих служб, сообщают «Невские новости».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Пенсионную систему в России необходимо реформировать так, чтобы люди получали выплаты напрямую через налоговую службу. Об этом URA.RU заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Выход один — прямое бюджетное финансирование через налоговую службу. Только так мы добьемся реального контроля, реальной экономии средств и реального повышения пенсий, пособий и качества медицинских услуг», — подчеркнул политик. Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают возможность дополнительного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы и МРОТ. Власти РФ начали вводить меры поддержки для физических и юридических лиц в связи с санкционным давлением западных стран на фоне спецоперации на Украине. Так, в крупных городах России планируется отменить все проверки городских контролирующих служб, сообщают «Невские новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...