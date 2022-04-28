Депутат Госдумы потребовал новой пенсионной реформы в кризис

Пенсионную систему в России необходимо реформировать так, чтобы люди получали выплаты напрямую через налоговую службу. Об этом URA.RU заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Выход один — прямое бюджетное финансирование через налоговую службу. Только так мы добьемся реального контроля, реальной экономии средств и реального повышения пенсий, пособий и качества медицинских услуг», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают возможность дополнительного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы и МРОТ.
Власти РФ начали вводить меры поддержки для физических и юридических лиц в связи с санкционным давлением западных стран на фоне спецоперации на Украине. Так, в крупных городах России планируется отменить все проверки городских контролирующих служб, сообщают «Невские новости».
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Пенсионную систему в России необходимо реформировать так, чтобы люди получали выплаты напрямую через налоговую службу. Об этом URA.RU заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Выход один — прямое бюджетное финансирование через налоговую службу. Только так мы добьемся реального контроля, реальной экономии средств и реального повышения пенсий, пособий и качества медицинских услуг», — подчеркнул политик. Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают возможность дополнительного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Помимо этого, президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы и МРОТ. Власти РФ начали вводить меры поддержки для физических и юридических лиц в связи с санкционным давлением западных стран на фоне спецоперации на Украине. Так, в крупных городах России планируется отменить все проверки городских контролирующих служб, сообщают «Невские новости».