Диетолог Калинчев рассказал об опасности похудения к лету

28 апреля 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

После низкоуглеводной диеты человек может начать сильнее набирать в весе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Переход на низкоуглеводное питание для того, чтобы оперативно похудеть к лету, опасен тем, что килограммы в итоге возвращаются в двукратном размере, а сама система работает разово. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Люди подходят к проблеме похудения не системно. Услышали, что нужно убрать из рациона питания сладкое, мучное, садятся на, так называемое, низкоуглеводное питание, то есть НУД — низкоуглеводную диету, что неправильно. Это эффективно лишь в краткосрочной перспективе. Условно говоря, нужно девушке похудеть к лету, к свадьбе, к дню рождения, к отпуску, она полностью убирает из рациона углеводы, худеет, грубо говоря, на пять кг, а потом к ней возвращается уже десять кг. Потеряла десять, получила затем 15-20. Это, так называемый, отскок. И срабатывает такая диета буквально на один-два раза, и в основном у молодых, а потом организм привыкает и не будет больше давать так делать», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, человек сильно набирает в весе после низкоуглеводного питания, так как в итоге возвращается к своему привычному рациону. «Нельзя же голодать всю жизнь. Человека хватает примерно на две-четыре недели, там как в организме происходит огромный энергодефицит, а потом худеющий начинает питаться как раньше. Плюс, с возрастом еще добавляются нарушения гормонально-обменного характера. То есть женщине в менопаузе нужно дополнительно заняться гормонами, а некоторым мужчинам скорректировать тестостерон», — добавил Калинчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Переход на низкоуглеводное питание для того, чтобы оперативно похудеть к лету, опасен тем, что килограммы в итоге возвращаются в двукратном размере, а сама система работает разово. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Люди подходят к проблеме похудения не системно. Услышали, что нужно убрать из рациона питания сладкое, мучное, садятся на, так называемое, низкоуглеводное питание, то есть НУД — низкоуглеводную диету, что неправильно. Это эффективно лишь в краткосрочной перспективе. Условно говоря, нужно девушке похудеть к лету, к свадьбе, к дню рождения, к отпуску, она полностью убирает из рациона углеводы, худеет, грубо говоря, на пять кг, а потом к ней возвращается уже десять кг. Потеряла десять, получила затем 15-20. Это, так называемый, отскок. И срабатывает такая диета буквально на один-два раза, и в основном у молодых, а потом организм привыкает и не будет больше давать так делать», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, человек сильно набирает в весе после низкоуглеводного питания, так как в итоге возвращается к своему привычному рациону. «Нельзя же голодать всю жизнь. Человека хватает примерно на две-четыре недели, там как в организме происходит огромный энергодефицит, а потом худеющий начинает питаться как раньше. Плюс, с возрастом еще добавляются нарушения гормонально-обменного характера. То есть женщине в менопаузе нужно дополнительно заняться гормонами, а некоторым мужчинам скорректировать тестостерон», — добавил Калинчев.