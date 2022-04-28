США готовятся блокировать активы Банка России на фоне санкций

28 апреля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что в США изучают возможность конфискации блокированных активов ЦБ РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти США поручили своим юристам изучить вопрос о возможности конфискации блокированных активов Банка России на фоне санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Если говорить коротко, то да. И это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы», — так ответил Блинкен на вопрос о том, может ли администрация США рассмотреть возможность конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых уже введены санкции, но и Банка России. Запад ввел против России санкции из-за спецоперации на Украине. Они включают в себя ограничения в отношении крупнейших российских банков и Центробанка России. В частности, Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с действиями России. Ограничения коснулись «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и Внешэкономбанка. При этом Индия и Россия уже завершили работу по созданию аналоговой платформы транзакции, с этим и связано решение ЦБ РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти США поручили своим юристам изучить вопрос о возможности конфискации блокированных активов Банка России на фоне санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Если говорить коротко, то да. И это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы», — так ответил Блинкен на вопрос о том, может ли администрация США рассмотреть возможность конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых уже введены санкции, но и Банка России. Запад ввел против России санкции из-за спецоперации на Украине. Они включают в себя ограничения в отношении крупнейших российских банков и Центробанка России. В частности, Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с действиями России. Ограничения коснулись «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и Внешэкономбанка. При этом Индия и Россия уже завершили работу по созданию аналоговой платформы транзакции, с этим и связано решение ЦБ РФ.