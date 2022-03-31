СМИ: РФ и Индия завершили работу над аналогом SWIFT

Индия и РФ готовы представить аналог системы SWIFT, сообщает Economic Times Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Индия и Россия завершили работу по созданию аналоговой платформы транзакций, призванной стать заменой системы SWIFT. Об этом сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.

«Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой. Это сделано для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — пишут авторы.

По словам собеседника газеты, альтернативная платежная система, вероятно, будет установлена в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБа. Также в издании обратили внимание на то, что между Россией и Индией нет никаких ограничений, связанных с расчетами в национальных валютах.

Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT 2 марта в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Позже депутаты Европарламента заявили, что отключение российских банков от SWIFT может негативно повлиять не только на РФ, но и на весь европейский рынок. По их мнению, европейские банки, занимающиеся бизнесом в России, могут понести серьезные убытки, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию со стороны западных стран продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. По заявлению главы, предыдущие санкции также имели негативный эффект и для недружественных стран: нарушены системы расчетов, зафиксирован рост инфляции, разрушены логистические связи.

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