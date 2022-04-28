28 апреля 2022

Путин начал ежегодную серию встреч с лидерами думских фракций

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Владимир Путин на заводе
Первую встречу Владимир Путин провел с Геннадием Зюгановым Фото:

Президент России Владимир Путин начал проводить встречи с лидерами думских фракций. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источников в Госдуме РФ.

Владимир Путин начал ежегодную серию встреч с руководителями думских фракций, сообщают два источника в Госдуме. Отмечается, что первая встреча состоялась 25 апреля с лидером КПРФ Геннадием Зюганова.

По словам источника газеты, лидер коммунистов оказался «очень довольным» результатами встречи с Путиным. Однако пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Сообщается, что в ближайший месяц Путин примет лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева. Также запланировано проведение встреч с представителями других политических партий. Источник газеты во фракции «Справедливая Россия — За правду» рассказал, что все встречи планировались на начало апреля, однако были перенесены.

Предыдущая встреча Путина с лидерами фракций состоялась в октябре 2021 года после выборов в Государственную думу. Тогда встречи прошли в формате видеоконференции. После нее экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о проблемах в отношениях с Путиным. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил главе государства отменить пенсионную реформу, передает телеканал 360. Это предложение поддержал и Геннадий Зюганов.

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Президент России Владимир Путин начал проводить встречи с лидерами думских фракций. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источников в Госдуме РФ. Владимир Путин начал ежегодную серию встреч с руководителями думских фракций, сообщают два источника в Госдуме. Отмечается, что первая встреча состоялась 25 апреля с лидером КПРФ Геннадием Зюганова. По словам источника газеты, лидер коммунистов оказался «очень довольным» результатами встречи с Путиным. Однако пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко не подтвердил и не опроверг эту информацию. Сообщается, что в ближайший месяц Путин примет лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева. Также запланировано проведение встреч с представителями других политических партий. Источник газеты во фракции «Справедливая Россия — За правду» рассказал, что все встречи планировались на начало апреля, однако были перенесены. Предыдущая встреча Путина с лидерами фракций состоялась в октябре 2021 года после выборов в Государственную думу. Тогда встречи прошли в формате видеоконференции. После нее экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о проблемах в отношениях с Путиным. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил главе государства отменить пенсионную реформу, передает телеканал 360. Это предложение поддержал и Геннадий Зюганов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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