В курганском районе, где бушевал пожар, отключили воду

Воду отключили из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В райцентре Варгашинского района (Курганская область) 29 апреля отключили воду. Об этом сообщили представители администрации района.

«Администрация Варгашинского поссовета информирует: сегодня, 29 апреля 2022 года, в с. Варгаши произведено отключение водоснабжения в связи с аварией на водопроводе (порыв трубы). Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

28 апреля в деревне Моревское произошел крупный пожар. В деревне горели шесть домов и надворных построек на общей площади 1000 кв. м. В одном из домов погибла женщина. В том же населенном пункте горело пять гектар растительности. В Курганской области из-за большого количества пожаров был введен режим ЧС.