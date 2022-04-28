В Кургане на пожаре погибла женщина, ведется следствие

Информацию о гибели женщины при пожаре подтвердили в курганском СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи подтвердили информацию о гибели женщины в результате пожара в деревне Моревское (Курганской области). Информация размещена на сайте регионального СУ СК РФ.

«В одном из жилых домов погибла женщина, 1955 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба управления.

Точные причины произошедшего пожара пока неизвестны. Предварительная версия — сжигание сухой растительности. По результатам будет принято процессуальное решение. URA.RU уже писало, что тело погибшей было найдено при тушении очага возгорания, когда природный пожар перешел на дома. Информацию агентству сообщил источник, близкий к ситуации. На территории с 28 апреля введен режим ЧС.