Площадь пожара в Варгашинском районе составляет около тысячи квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупный пожар, в результате которого значительно пострадали несколько домов, произошел в деревне Моревское Варгашинского района Курганского района. По предварительным данным, причиной пожара могло стать сжигание сухой травы, сообщает администрация района.

«В д. Моревское произошел пожар. Предварительная причина — сжигание сухой растительности. На месте работают силы и службы Варгашинского района, Кургана, Лебяжьевского района. Задействовано семь единиц техники, в том числе техника Варгашинского завода ППСО и дорожного предприятия. Глава района Валерий Яковлев выехал на место пожара», — сообщает районная администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по улице Центральной в Моревском поступило примерно в 15:00. «Происходит горение сухой растительности на площади одна тысяча кв. м. Огонь перекинулся на шесть строений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Тушение пожара осложняет аномально жаркая погода и сильный ветер с порывами от 15 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что параллельно с этим сотрудники МЧС ликвидирует еще один крупный пожар в дачном поселке «Малиновка» под Курганом. Там горит сухая трава и семь дачных построек, жителей эвакуируют. В ликвидации пожара задействован, в том числе, пожарный поезд станции Курган.

Огонь перекинулся на шесть строений, сообщают в ГУ МЧС Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области