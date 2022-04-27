27 апреля 2022

В Курганской области сгорело несколько домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, тушение пожара
Площадь пожара в Варгашинском районе составляет около тысячи квадратных метров Фото:

Крупный пожар, в результате которого значительно пострадали несколько домов, произошел в деревне Моревское Варгашинского района Курганского района. По предварительным данным, причиной пожара могло стать сжигание сухой травы, сообщает администрация района.

«В д. Моревское произошел пожар. Предварительная причина — сжигание сухой растительности. На месте работают силы и службы Варгашинского района, Кургана, Лебяжьевского района. Задействовано семь единиц техники, в том числе техника Варгашинского завода ППСО и дорожного предприятия. Глава района Валерий Яковлев выехал на место пожара», — сообщает районная администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по улице Центральной в Моревском поступило примерно в 15:00. «Происходит горение сухой растительности на площади одна тысяча кв. м. Огонь перекинулся на шесть строений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Тушение пожара осложняет аномально жаркая погода и сильный ветер с порывами от 15 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что параллельно с этим сотрудники МЧС ликвидирует еще один крупный пожар в дачном поселке «Малиновка» под Курганом. Там горит сухая трава и семь дачных построек, жителей эвакуируют. В ликвидации пожара задействован, в том числе, пожарный поезд станции Курган.

Огонь перекинулся на шесть строений, сообщают в ГУ МЧС
Фото:

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Крупный пожар, в результате которого значительно пострадали несколько домов, произошел в деревне Моревское Варгашинского района Курганского района. По предварительным данным, причиной пожара могло стать сжигание сухой травы, сообщает администрация района. «В д. Моревское произошел пожар. Предварительная причина — сжигание сухой растительности. На месте работают силы и службы Варгашинского района, Кургана, Лебяжьевского района. Задействовано семь единиц техники, в том числе техника Варгашинского завода ППСО и дорожного предприятия. Глава района Валерий Яковлев выехал на место пожара», — сообщает районная администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по улице Центральной в Моревском поступило примерно в 15:00. «Происходит горение сухой растительности на площади одна тысяча кв. м. Огонь перекинулся на шесть строений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Тушение пожара осложняет аномально жаркая погода и сильный ветер с порывами от 15 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что параллельно с этим сотрудники МЧС ликвидирует еще один крупный пожар в дачном поселке «Малиновка» под Курганом. Там горит сухая трава и семь дачных построек, жителей эвакуируют. В ликвидации пожара задействован, в том числе, пожарный поезд станции Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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