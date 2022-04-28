28 апреля 2022

На территории Курганской области введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, чс
Режим ЧС был введен на территории Курганской области 28 апреля Фото:

Из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим Чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС», — говорится в сообщении. В регион стягивают дополнительные силы — аэромобильные группировки управлений Свердловской и Челябинской областей. Всего 66 человек и 9 единиц техники, оснащенных специализированным оборудованием.

В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов Курганской области от действующих природных пожаров. Ввиду сильной ветровой нагрузки и темного времени суток, а также возможной угрозы распространения огня, в целях защиты граждан — производится эвакуация.

URA.RU сообщало ранее о локализации крупных пожаров в области. Корреспонденты агентства продолжают следить за развитием событий.

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Из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим Чрезвычайной ситуации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС», — говорится в сообщении. В регион стягивают дополнительные силы — аэромобильные группировки управлений Свердловской и Челябинской областей. Всего 66 человек и 9 единиц техники, оснащенных специализированным оборудованием. В настоящее время спецслужбы сосредоточены на защите населенных пунктов Курганской области от действующих природных пожаров. Ввиду сильной ветровой нагрузки и темного времени суток, а также возможной угрозы распространения огня, в целях защиты граждан — производится эвакуация. URA.RU сообщало ранее о локализации крупных пожаров в области. Корреспонденты агентства продолжают следить за развитием событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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