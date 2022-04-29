В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГИЛ*

29 апреля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Исламист готовил теракт на объектах органов власти и правопорядка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанный готовил теракт на объектах органов власти и правопорядка. «ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“, планировавшего совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ. По данным ведомств, задержанный действовал по указаниям, поступавшим из-за рубежа. Сторонник ИГИЛ был задержан в Карачаевске. Сотрудники ФСБ обнаружили у него дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участию в деятельности террористической организации. Ранее ФСБ задержала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в Ставрополье. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы. До этого ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Задержанный исламист пытался подорвать железную дорогу в Симферополе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанный готовил теракт на объектах органов власти и правопорядка. «ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“, планировавшего совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ. По данным ведомств, задержанный действовал по указаниям, поступавшим из-за рубежа. Сторонник ИГИЛ был задержан в Карачаевске. Сотрудники ФСБ обнаружили у него дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участию в деятельности террористической организации. Ранее ФСБ задержала сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в Ставрополье. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы. До этого ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Задержанный исламист пытался подорвать железную дорогу в Симферополе.