ФСБ предотвратила теракт ИГИЛ* в Крыму

У террориста были изъяты две самодельные бомбы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника «Исламского государства» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которые собирались подорвать железную дорогу в Симферополе. У террориста были изъяты две самодельные бомбы.

«В Крыму пресечен теракт: сторонник ИГИЛ готовил подрыв железной дороги в Симферополе. У исламиста изъяты две самодельные бомбы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. Один из боевиков готовил теракт на военных объектах. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа.

* Организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена на территории РФ.