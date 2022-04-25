ФСБ показала видео задержания боевика ИГ* в Ставрополье

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ показала видео задержания сторонника запрещенного в РФ ИГ Фото:

Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», планировавшего устроить теракт в Ставрополе. У террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

«Указания он получал от зарубежных эмиссаров террористической организации… Дома у мужчины обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления бомбы», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда

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Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», планировавшего устроить теракт в Ставрополе. У террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. «Указания он получал от зарубежных эмиссаров террористической организации… Дома у мужчины обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления бомбы», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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