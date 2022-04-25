ФСБ показала видео задержания боевика ИГ* в Ставрополье

25 апреля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

ФСБ показала видео задержания сторонника запрещенного в РФ ИГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», планировавшего устроить теракт в Ставрополе. У террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. «Указания он получал от зарубежных эмиссаров террористической организации… Дома у мужчины обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления бомбы», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», планировавшего устроить теракт в Ставрополе. У террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. «Указания он получал от зарубежных эмиссаров террористической организации… Дома у мужчины обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления бомбы», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда