28 апреля 2022

Куратором Челябинской области от полпреда в УрФО станет силовик. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев сделает выбор в пользу выходца из силовых структур, утверждают инсайдеры Фото:

На пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области будет назначен выходец из силовых структур. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона.

«Сейчас завершается процесс подбора кандидатов и согласование. Но при любом раскладе должность получит экс-силовик. Тем более, в нынешних политических и экономических реалиях», — пояснил URA.RU инсайдер.

В аппарате челябинского ГФИ информацию о кадровых перестановках не комментируют до официального назначения. В пресс-службу полпредства в УрФО был направлен соответствующий запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.

Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавший его генерал-лейтенант полиции в отставке Михаил Каган был переведен в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, стал преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, переведенного главным федеральными инспектором в Курганскую область.

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На пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области будет назначен выходец из силовых структур. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона. «Сейчас завершается процесс подбора кандидатов и согласование. Но при любом раскладе должность получит экс-силовик. Тем более, в нынешних политических и экономических реалиях», — пояснил URA.RU инсайдер. В аппарате челябинского ГФИ информацию о кадровых перестановках не комментируют до официального назначения. В пресс-службу полпредства в УрФО был направлен соответствующий запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил. Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавший его генерал-лейтенант полиции в отставке Михаил Каган был переведен в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, стал преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, переведенного главным федеральными инспектором в Курганскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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