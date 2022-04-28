Владимир Якушев сделает выбор в пользу выходца из силовых структур, утверждают инсайдеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области будет назначен выходец из силовых структур. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона.

«Сейчас завершается процесс подбора кандидатов и согласование. Но при любом раскладе должность получит экс-силовик. Тем более, в нынешних политических и экономических реалиях», — пояснил URA.RU инсайдер.

В аппарате челябинского ГФИ информацию о кадровых перестановках не комментируют до официального назначения. В пресс-службу полпредства в УрФО был направлен соответствующий запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.

Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавший его генерал-лейтенант полиции в отставке Михаил Каган был переведен в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, стал преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, переведенного главным федеральными инспектором в Курганскую область.