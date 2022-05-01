В Польшу прибыли тысячи военных НАТО

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Учения НАТО продлятся до 27 мая Фото:

В рамках международных военных учений Defender Europe и Swift Response 2022 в Польшу прибыли 7 тысяч солдат НАТО. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши.

«В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши. Маневры будут проходить до 27 мая», — передает ТАСС сообщение минобороны Польши.

Учения Defender Europe станут самыми крупными со времен холодной войны, сообщает телеканал 360. Страны НАТО также планируют провести морские учения в Балтийском море, пишет RT. Туда уже вошла группа кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1.

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В рамках международных военных учений Defender Europe и Swift Response 2022 в Польшу прибыли 7 тысяч солдат НАТО. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши. Маневры будут проходить до 27 мая», — передает ТАСС сообщение минобороны Польши. Учения Defender Europe станут самыми крупными со времен холодной войны, сообщает телеканал 360. Страны НАТО также планируют провести морские учения в Балтийском море, пишет RT. Туда уже вошла группа кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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