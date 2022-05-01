В Польшу прибыли тысячи военных НАТО

01 мая 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Учения НАТО продлятся до 27 мая Фото: Официальный сайт президента Украины В рамках международных военных учений Defender Europe и Swift Response 2022 в Польшу прибыли 7 тысяч солдат НАТО. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши. Маневры будут проходить до 27 мая», — передает ТАСС сообщение минобороны Польши. Учения Defender Europe станут самыми крупными со времен холодной войны, сообщает телеканал 360. Страны НАТО также планируют провести морские учения в Балтийском море, пишет RT. Туда уже вошла группа кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В рамках международных военных учений Defender Europe и Swift Response 2022 в Польшу прибыли 7 тысяч солдат НАТО. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши. Маневры будут проходить до 27 мая», — передает ТАСС сообщение минобороны Польши. Учения Defender Europe станут самыми крупными со времен холодной войны, сообщает телеканал 360. Страны НАТО также планируют провести морские учения в Балтийском море, пишет RT. Туда уже вошла группа кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1.