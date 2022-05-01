Захарова обвинила Джоли в пиаре

01 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мария Захарова уверена, что Джоли приехала во Львов по указке западных пиарщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила прибывшую на Украину голливудскую звезду Анджелину Джоли в пиаре. По ее словам, с помощью знаменитой актрисы Запад пытается отвлечь внимание от заложников на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. «Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на „Азовстали“, не давая им выйти, покинуть расположение остатков „добробатовских“ боевиков. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от „Азовстали“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ усомнилась в искренности действий Джоли и напомнила, что когда-то российский артист Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке, и выводил оттуда детей, по-настоящему рискуя жизнью. А голливудские звезды, по словам Захаровой, «умеют только пиариться». 30 апреля стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. После чего в ее честь гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, пригласив ее и в Донбасс. По словам юриста-международника и доцента РАНХиГС Киры Сазоновой, Джоли приехала во Львов не в качестве посла ООН, а как посланник «грешного Голливуда». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила прибывшую на Украину голливудскую звезду Анджелину Джоли в пиаре. По ее словам, с помощью знаменитой актрисы Запад пытается отвлечь внимание от заложников на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. «Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на „Азовстали“, не давая им выйти, покинуть расположение остатков „добробатовских“ боевиков. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от „Азовстали“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ усомнилась в искренности действий Джоли и напомнила, что когда-то российский артист Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке, и выводил оттуда детей, по-настоящему рискуя жизнью. А голливудские звезды, по словам Захаровой, «умеют только пиариться». 30 апреля стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. После чего в ее честь гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, пригласив ее и в Донбасс. По словам юриста-международника и доцента РАНХиГС Киры Сазоновой, Джоли приехала во Львов не в качестве посла ООН, а как посланник «грешного Голливуда».