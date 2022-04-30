Рогозин написал стихотворение приехавшей во Львов Анджелине Джоли

01 мая 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Рогозин пригласил Джоли на Донбасс и написал ей стихи Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, посвященное поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. В своих строках он рекомендовал звезде Голливуда посетить Донбасс. «Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — написал Рогозин в своем telegram-канале, добавив, что актриса разочаровала его. Вместо Львова глава Роскосмоса предложил Джоли приехать на Донбасс. «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — продолжил он. В стихотворении отмечается, что актрису не обидит «суровый солдат». «В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — пояснил Рогозин. 30 апреля стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. Голливудскую актрису запечатлели очевидцы, видео разлетелось по социальным сетам. При этом звезда за 8 лет ни разу не посетила Донецкую или луганскую область, подмечает «Царьград». Также с ее стороны не было замечено шагов на урегулирование ситуации в республиках Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, посвященное поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. В своих строках он рекомендовал звезде Голливуда посетить Донбасс. «Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — написал Рогозин в своем telegram-канале, добавив, что актриса разочаровала его. Вместо Львова глава Роскосмоса предложил Джоли приехать на Донбасс. «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — продолжил он. В стихотворении отмечается, что актрису не обидит «суровый солдат». «В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — пояснил Рогозин. 30 апреля стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. Голливудскую актрису запечатлели очевидцы, видео разлетелось по социальным сетам. При этом звезда за 8 лет ни разу не посетила Донецкую или луганскую область, подмечает «Царьград». Также с ее стороны не было замечено шагов на урегулирование ситуации в республиках Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.