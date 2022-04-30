Пожар произошел в Заречном микрорайоне
В трехэтажном доме в районе улиц Полежаевой — Плеханова в Заречном микрорайоне Екатеринбурге произошел пожар. Пятнадцать человек успели эвакуироваться из дома до приезда спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Это частично расселенный барак. Пострадавших нет, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. На видео, которые прислали читатели URA.RU, полыхает третий этаж и крыша. Дым от пожара виден из центра города.
Читатели сообщают, что дым виден со стороны Макаровского моста
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