30 апреля 2022

В Екатеринбурге загорелся барак с жильцами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Пожар произошел в Заречном микрорайоне Фото:

В трехэтажном доме в районе улиц Полежаевой — Плеханова в Заречном микрорайоне Екатеринбурге произошел пожар. Пятнадцать человек успели эвакуироваться из дома до приезда спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Это частично расселенный барак. Пострадавших нет, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. На видео, которые прислали читатели URA.RU, полыхает третий этаж и крыша. Дым от пожара виден из центра города.

Читатели сообщают, что дым виден со стороны Макаровского моста
Фото:

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В трехэтажном доме в районе улиц Полежаевой — Плеханова в Заречном микрорайоне Екатеринбурге произошел пожар. Пятнадцать человек успели эвакуироваться из дома до приезда спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Это частично расселенный барак. Пострадавших нет, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. На видео, которые прислали читатели URA.RU, полыхает третий этаж и крыша. Дым от пожара виден из центра города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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