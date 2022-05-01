Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Конгресс США внесли резолюцию об отправке войск на Украину. С завода «Азовсталь» эвакуировали 80 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 мая.
- Армия РФ совместно с бойцами Донецкой Народной Республики вывела с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 мирных жителей. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
- Конгрессмен Адам Кинзингер внес резолюцию о защите территориальной целостности Украины. Если Конгресс ее одобрит, США смогут отправить на Украину свою армию.
- В Минобороны РФ сообщили, что националисты начали проводить в Николаеве карательные рейды. По информации военного ведомства, националисты проверяют, кто из жителей мог передавать какие-либо данные российским военным.
- Украинские националисты обстреляли школу, детский сад и кладбище в Киселевке и Широкой Балке в Херсонской области. В Минобороны РФ сообщили, что среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.
- Пентагон отправил Украине партию бронетранспортеров M113. Всего было отправлено более 200 машин.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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