США хотят отправить Украине армию, из «Азовстали» выводят людей. Главное к вечеру 1 мая

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Конгресс США внесли резолюцию об отправке войск на Украину. С завода «Азовсталь» эвакуировали 80 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 мая.

  • Армия РФ совместно с бойцами Донецкой Народной Республики вывела с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 80 мирных жителей. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
  • Конгрессмен Адам Кинзингер внес резолюцию о защите территориальной целостности Украины. Если Конгресс ее одобрит, США смогут отправить на Украину свою армию.
  • В Минобороны РФ сообщили, что националисты начали проводить в Николаеве карательные рейды. По информации военного ведомства, националисты проверяют, кто из жителей мог передавать какие-либо данные российским военным.
  • Украинские националисты обстреляли школу, детский сад и кладбище в Киселевке и Широкой Балке в Херсонской области. В Минобороны РФ сообщили, что среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.
  • Пентагон отправил Украине партию бронетранспортеров M113. Всего было отправлено более 200 машин.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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В Конгресс США внесли резолюцию об отправке войск на Украину. С завода «Азовсталь» эвакуировали 80 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 мая. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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