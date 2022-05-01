В Екатеринбурге с торгов продали Toyota Camry по цене Lada

Согласно данным организатора торгов, у машины есть пара недостатков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге с торгов продали Toyota Camry по цене отечественной Lada. Начальная цена автомобиля составляла 217 072 рубля. Столь низкая цена обусловлена парочкой недостатков. Во-первых, к нему нет ключей. Во-вторых, автомобиль не расстаможен — с армянскими номерами. Информация появилась на сайте Росимущество.

«Задержанный товар. Автомобиль не растаможен. Учет — Армения. Ключи отсутствуют. Ранее продажа не проводилась», — сказано в карточке автомобиля.

Участниками торгов стали физические и юридические лица. Всего было зарегистрировано 17 претендентов на японский автомобиль. «Победителем признали омское предприятие „БМЭ 55“. Компания занимается оптовой торговлей автомобильными деталями. Фирма заплатила за Toyota 2010 года выпуска 607 801 рубль», — говорится в сообщении. Новому владельцу придется заплатить обязательную таможенную пошлину около одного миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что редкий автомобиль Aston Martin, принадлежавший голливудскому актеру Дэниэлу Крейгу, известного своей ролью Джеймса Бонда, ушел с молотка. На нью-йоркских торгах его продали за 468,5 тысячи долларов. Aston Martin участвовал в съемках четырех фильмов. За рулем машины находился сам агент 007. Кроме этого известно, что Крэйг лично участвовал в разработке дизайна.