Редкий автомобиль Aston Martin, принадлежавший голливудскому актеру Дэниэлу Крейгу, известного своей ролью Джеймса Бонда, ушел с молотка. На нью?йоркских торгах его продали за 468,5 тысячи долларов.
Aston Martin участвовал в съемках четырех фильмов. За рулем машины находился сам агент 007. Кроме этого известно, что Крэйг лично участвовал в разработке дизайна, пишет газета «Известия». Кожаная обшивка шикарного автомобиля сделана вручную. Отмечается, что таких машин всего 100 в мире.
Чтобы повысить стоимость машины на торгах в них участвовал сам актер. И хотя организаторы рассчитывали выручить с продажи спорткара около 600 тысяч долларов, полученная сумма все равно оказалась значительной, уточняет «Комсомольская правда». Имя покупателя не сообщается, однако известно, что все полученные средства пойдут в организацию The Opportunity Network, работающую с несовершеннолетними.