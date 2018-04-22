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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:34  22 апреля 2018 0

Шикарный автомобиль Джеймса Бонда продан почти за полмиллиона долларов. ФОТО, ВИДЕО

Актер сам принял участие в торгах, чтобы повысить стоимость автомобиляФОТО: соцсети

Редкий автомобиль Aston Martin, принадлежавший голливудскому актеру Дэниэлу Крейгу, известного своей ролью Джеймса Бонда, ушел с молотка. На нью?йоркских торгах его продали за 468,5 тысячи долларов.

Aston Martin участвовал в съемках четырех фильмов. За рулем машины находился сам агент 007. Кроме этого известно, что Крэйг лично участвовал в разработке дизайна, пишет газета «Известия». Кожаная обшивка шикарного автомобиля сделана вручную. Отмечается, что таких машин всего 100 в мире.

Чтобы повысить стоимость машины на торгах в них участвовал сам актер. И хотя организаторы рассчитывали выручить с продажи спорткара около 600 тысяч долларов, полученная сумма все равно оказалась значительной, уточняет «Комсомольская правда». Имя покупателя не сообщается, однако известно, что все полученные средства пойдут в организацию The Opportunity Network, работающую с несовершеннолетними.

Феликс Сорокин
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