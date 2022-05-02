Британцы начали брать гробы в аренду, чтобы сэкономить

Британцы стали экономить на гробах из-за кризиса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Великобритании набирают популярность услуги сдачи гробов в аренду на время службы и похорон. Востребованность тренда связана с потребностью семей сокращать расходы на излишества, в том числе и на похороны. Статью на эту тему опубликовала британская газета Metro.

«Поскольку многие семьи борются с повышенными затратами на электроэнергию и топливо, поиск денег для оплаты дорогих похорон является дополнительной нагрузкой. <…> Все большее число похоронных провайдеров предлагают гробы, которые могут быть оснащены съемным вкладышем, поэтому могут быть арендованы и повторно использованы», — сообщает издание.

Арендованные гробы можно использовать при службе и даже при погребении, поясняет издание. После процедуры, уточняют авторы, гроб выкапывается, а тело, находящееся в специальном корпусе, кремируется или хоронится заново в «обычном» деревянном гробу.

Ранее в Великобритании из-за антироссийских санкций выросли цены на мебель. По словам членов ассоциации Британских производителей мебели, предприниматели никогда раньше не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов, а его усиление в последние время приводит к негативными последствиям и для самих западных стран.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам