В Британии взвинтили цены на мебель из-за санкций против России

18 апреля 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Запрет на импорт древесины из РФ привел к росту цен на мебель в Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Великобритании из-за санкций против России выросли цены на мебель. Об этом написали в газете Guardian со ссылкой на представителей бизнеса. «Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России […], что привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину», — приводит его слова издание. Исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт утверждает, что себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до выхода Великобритании из Европейского союза. По словам членов ассоциации Британских производителей мебели, ранее предприниматели не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы. Они также убеждены в том, что в следующие несколько месяцев цену вырастут еще больше, заявил управляющий директор ассоциации Шон Холт. Жители Германии также оказались недовольны санкциями против России. Таксист из Берлина посетовал, что люди боятся за свое будущее и мало тратят, поскольку страна столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против РФ. Ранее Германия отказалась выполнять требование президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями. Российский лидер объявил соответствующий ультиматум в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран. Евросоюз, США, Великобритания, Япония и ряд других государств обрушили новые ограничения на Россию из-за проведения РФ спецоперации по демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Великобритании из-за санкций против России выросли цены на мебель. Об этом написали в газете Guardian со ссылкой на представителей бизнеса. «Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России […], что привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину», — приводит его слова издание. Исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт утверждает, что себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до выхода Великобритании из Европейского союза. По словам членов ассоциации Британских производителей мебели, ранее предприниматели не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы. Они также убеждены в том, что в следующие несколько месяцев цену вырастут еще больше, заявил управляющий директор ассоциации Шон Холт. Жители Германии также оказались недовольны санкциями против России. Таксист из Берлина посетовал, что люди боятся за свое будущее и мало тратят, поскольку страна столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против РФ. Ранее Германия отказалась выполнять требование президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями. Российский лидер объявил соответствующий ультиматум в связи с усилившимся санкционным давлением западных стран. Евросоюз, США, Великобритания, Япония и ряд других государств обрушили новые ограничения на Россию из-за проведения РФ спецоперации по демилитаризации Украины.