Глава Прикамья прокатился на велосипеде (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео своего отдыха — велопрогулки по Черняевскому лесу в Перми. На кадрах видно, как он едет на велосипеде по лесной тропинке и здоровается со встречными горожанами. Глава региона в своем telegram-канале пообещал благоустроить лесопарк.

«Открыл сезон велопрогулок в Черняевском лесу. В этом году в рамках „Зеленого кольца“ проведем комплексное благоустройство Черняевского леса. Проект уже готов», — написал Махонин в telegram.

По его словам, проект предусматривает создание 22,3 км веломаршрутов, обустройство дорожек для бега, пешеходной аллеи, экотроп, детских площадок и реновацию сквера «Золотые пески». Также в планах строительство девяти входных групп в лес.

Дмитрий Махонин показал, как катается на велосипеде Скриншот видео telegram-канала Дмитрия Махонина