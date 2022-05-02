02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Махонин показал, как проводит выходные. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Глава Прикамья прокатился на велосипеде (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео своего отдыха — велопрогулки по Черняевскому лесу в Перми. На кадрах видно, как он едет на велосипеде по лесной тропинке и здоровается со встречными горожанами. Глава региона в своем telegram-канале пообещал благоустроить лесопарк.

«Открыл сезон велопрогулок в Черняевском лесу. В этом году в рамках „Зеленого кольца“ проведем комплексное благоустройство Черняевского леса. Проект уже готов», — написал Махонин в telegram.

По его словам, проект предусматривает создание 22,3 км веломаршрутов, обустройство дорожек для бега, пешеходной аллеи, экотроп, детских площадок и реновацию сквера «Золотые пески». Также в планах строительство девяти входных групп в лес.

Дмитрий Махонин показал, как катается на велосипеде

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео своего отдыха — велопрогулки по Черняевскому лесу в Перми. На кадрах видно, как он едет на велосипеде по лесной тропинке и здоровается со встречными горожанами. Глава региона в своем telegram-канале пообещал благоустроить лесопарк. «Открыл сезон велопрогулок в Черняевском лесу. В этом году в рамках „Зеленого кольца“ проведем комплексное благоустройство Черняевского леса. Проект уже готов», — написал Махонин в telegram. По его словам, проект предусматривает создание 22,3 км веломаршрутов, обустройство дорожек для бега, пешеходной аллеи, экотроп, детских площадок и реновацию сквера «Золотые пески». Также в планах строительство девяти входных групп в лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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