02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Пермяк расчленил и спрятал под полом тело знакомой

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Следователи задержали подозреваемого в убийстве Фото:

В одной из квартир дома по улице Одоевского в Перми во время ремонта нашли останки тела убитой женщины. Они были спрятаны подполом коридора еще с марта. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, сообщили следователи.

«По данным следствия, в ночь на 11 марта 2022 года подозреваемый и его 43-летняя приятельница находились в квартире знакомого пожилого мужчины, который в это время спал. На почве личной неприязни подозреваемый нанес женщине удар ногой в голову. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Скрывая следы преступления, злоумышленник в ванной комнате расчленил и бросил останки тела убитой в подпольное помещение, расположенное под коридором», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Подозреваемый — ранее судимый житель Перми, 1987 года рождения. Следствие намерено добиться в суде его заключения в СИЗО на время расследования.

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В одной из квартир дома по улице Одоевского в Перми во время ремонта нашли останки тела убитой женщины. Они были спрятаны подполом коридора еще с марта. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, сообщили следователи. «По данным следствия, в ночь на 11 марта 2022 года подозреваемый и его 43-летняя приятельница находились в квартире знакомого пожилого мужчины, который в это время спал. На почве личной неприязни подозреваемый нанес женщине удар ногой в голову. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Скрывая следы преступления, злоумышленник в ванной комнате расчленил и бросил останки тела убитой в подпольное помещение, расположенное под коридором», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подозреваемый — ранее судимый житель Перми, 1987 года рождения. Следствие намерено добиться в суде его заключения в СИЗО на время расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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