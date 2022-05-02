Пермяк расчленил и спрятал под полом тело знакомой

Следователи задержали подозреваемого в убийстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одной из квартир дома по улице Одоевского в Перми во время ремонта нашли останки тела убитой женщины. Они были спрятаны подполом коридора еще с марта. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, сообщили следователи.

«По данным следствия, в ночь на 11 марта 2022 года подозреваемый и его 43-летняя приятельница находились в квартире знакомого пожилого мужчины, который в это время спал. На почве личной неприязни подозреваемый нанес женщине удар ногой в голову. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Скрывая следы преступления, злоумышленник в ванной комнате расчленил и бросил останки тела убитой в подпольное помещение, расположенное под коридором», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Подозреваемый — ранее судимый житель Перми, 1987 года рождения. Следствие намерено добиться в суде его заключения в СИЗО на время расследования.