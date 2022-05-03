В Перми увеличат высоту здания будущей гостиницы на набережной

На месте ВКИУ в 2024 году появится отель Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гостиница на месте бывших казарм ВКИУ около набережной Камы в Перми станет выше. Краевое минимущества опубликовало приказ об отмене документации по планировке территории в части установления предельной высоты в 22 м на участке по ул. Окулова, 4.

«Отменить документацию по планировке территории в части установления предельной высоты 22 м в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410003:29, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова, 4», — говорится в приказе, размещенном на сайте минимущества Пермского края. Такое решение принято на основании заявления АО «Корпорации развития Пермского края» «в связи с невозможностью реализации проектных решений, предусмотренных документацией по планировке территории».

Как пояснили URA.RU в КРПК, компания планирует повысить высоту будущей гостиницы до 25 метров. «Это решение позволит в рамках проектирования учесть большую высотность и надстроить еще этаж или увеличить высотность первого этажа под коммерческую недвижимость», — рассказали в КРПК.

КРПК реализует проект по реконструкции здания казарм бывшего военного института совместно с корпорацией Туризм.РФ, которая выступает соинвестором. Завершить работы на ул. Окулова, 4 планируется в 2024 году.