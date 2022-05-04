Шойгу сообщил о возвращении Мариуполя к мирной жизни

04 мая 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

По словам главы Минобороны, после прихода в Мариуполь российской армии в город вернулась мирная жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе стала налаживаться мирная жизнь после того, как город перешел под контроль российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — приводит ТАСС слова Шойгу, прозвучавшие на селекторном совещании. Глава Минобороны РФ также отметил, что российская армия в ходе специальной военной операции вместе с подразделениями ЛНР и ДНР расширяет контроль над территориями этих республик. При этом он отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мариуполе стала налаживаться мирная жизнь после того, как город перешел под контроль российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — приводит ТАСС слова Шойгу, прозвучавшие на селекторном совещании. Глава Минобороны РФ также отметил, что российская армия в ходе специальной военной операции вместе с подразделениями ЛНР и ДНР расширяет контроль над территориями этих республик. При этом он отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины.