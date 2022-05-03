В расширение молочной фермы вложено 150 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В селе Нижний Атлян под Миассом расширяют объемы производства молока в условиях санкционного давления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза Челябинской области, в молочную ферму сельскохозяйственного кооператива «Черновской» вложено 150 млн рублей.

«В обновленных помещениях на 250 мест каждое планируют разместить в будущем 750 голов крупного рогатого скота. Это 15 тонн молока в сутки. Уже запущен первый коровник и доильный зал», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

По мнению министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, расширение молочных ферм в регионе неизменно приведет к расширению производства молока, и впоследствии поможет покрыть дефицит продукции. По словам министра, сегодня в область завозится 100-110 тонн молока, а вывозится 60 тонн. За три года удастся увеличить объем выпуска продукции на 25-30 тысяч тонн, тем самым увеличив экспорт.

Помимо расширения фермерских угодий, в Челябинской области работают над программой замены упаковок для молока. Как ранее заявил Кобылин, сейчас ведется работа над созданием более мелких упаковок для молока.

На фермах хозяйства содержится 7676 голов крупного рогатого скота. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области

«Черновской» занимает третье место среди молочных хозяйств области по объемам производства молока Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области