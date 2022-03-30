В Челябинской области изменят объемы упаковок молока

На предприятиях уже работают над изменениями в упаковке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские молочные заводы поменяют объем упаковок своей продукции. Как заявил 31 марта министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, сейчас на предприятиях идет активная работа над этими проектами.

«От продукции компании Tetra Pak можно в большей части отойти. Однако, полностью отказаться от упаковок данной компании не выйдет. Сейчас речь идет о замене ряда объемов этой упаковки на более мелкую. Многие молочные заводы занимаются этой проблемой. В том числе в Челябинской области», — сообщил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция».

Кобылин добавил, что возвращаться к варианту со стеклянными бутылками нет смысла. По его словам, это не практично. Во-первых, полностью вымыть бутылку для следующего использования не получится, а во-вторых, сократятся сроки хранения продукции. Жестяные банки для молочной продукции Кобылин также раскритиковал. По словам министра, кроме сгущенного молока, во всех других молочных продуктах бумажная упаковка практичнее.

На этой же встрече министр посоветовал жителям области не сажать в этом году картошку, ссылаясь на то, что регион сможет прокормить себя. Продукции в магазинах будет достаточно. Повышение цен на продукты в торговых сетях Кобылин связал с закупкой ретейлерами более дорогого сегмента продукции.

Многие российские предприятия начали развивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны Запада, и ухода с рынка зарубежных компаний. Такие ограничения вводятся с целью сломать российскую экономику, нарушить привычный уклад жизни миллионов россиян. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.

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