Челябинский омбудсмен заявил, что в регионе кошмарят бизнес

Количество уголовных дел против бизнеса за прошедший год выросло в 2 раза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Количество уголовных дел в Челябинской области в отношении представителей бизнеса выросло в два раза. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров заявил в своем ежегодном докладе.

«Тенденция вызывает недоумение. Уголовное преследование бизнеса усилилось на фоне экономических трудностей, связанных и с ограничениями в период пандемии коронавируса, и с падением потребительского спроса» — сообщил Гончаров в личном telegram-канале.

По данным омбудсмена, если в 2020 году в регионе отмечали минимальное количество возбужденных дел за последние 6 лет, то по итогам 2021 года количество дел увеличилось почти в 2 раза. В 2020 году — 262 дела, в 2021 году — 467 уголовных дел.

«Отдельная тема — налоговые преступления, когда дело возбуждается по результатам единственной налоговой проверки, без учета объективных причин, по которым появилась задолженность по налогам. При этом следствие продолжается даже при погашении предприятием долгов в полном объеме», — отметил уполномоченный.

Как сообщили бизнес-омбудсмену в ГУ МВД России по региону, чаще всего предпринимателей обвиняли в мошенничестве при кредитовании, при получении выплат, при использовании платежных карт, в преступлениях в сфере страхования и компьютерной информации. Также уголовные дела возникали в связи с хищением и растратой чужого имущества и злоупотреблением доверия.