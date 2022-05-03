03 мая 2022

Челябинский омбудсмен заявил, что в регионе кошмарят бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество уголовных дел против бизнеса за прошедший год выросло в 2 раза Фото:

Количество уголовных дел в Челябинской области в отношении представителей бизнеса выросло в два раза. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров заявил в своем ежегодном докладе.

«Тенденция вызывает недоумение. Уголовное преследование бизнеса усилилось на фоне экономических трудностей, связанных и с ограничениями в период пандемии коронавируса, и с падением потребительского спроса» — сообщил Гончаров в личном telegram-канале.

По данным омбудсмена, если в 2020 году в регионе отмечали минимальное количество возбужденных дел за последние 6 лет, то по итогам 2021 года количество дел увеличилось почти в 2 раза. В 2020 году — 262 дела, в 2021 году — 467 уголовных дел.

«Отдельная тема — налоговые преступления, когда дело возбуждается по результатам единственной налоговой проверки, без учета объективных причин, по которым появилась задолженность по налогам. При этом следствие продолжается даже при погашении предприятием долгов в полном объеме», — отметил уполномоченный.

Как сообщили бизнес-омбудсмену в ГУ МВД России по региону, чаще всего предпринимателей обвиняли в мошенничестве при кредитовании, при получении выплат, при использовании платежных карт, в преступлениях в сфере страхования и компьютерной информации. Также уголовные дела возникали в связи с хищением и растратой чужого имущества и злоупотреблением доверия.

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Количество уголовных дел в Челябинской области в отношении представителей бизнеса выросло в два раза. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров заявил в своем ежегодном докладе. «Тенденция вызывает недоумение. Уголовное преследование бизнеса усилилось на фоне экономических трудностей, связанных и с ограничениями в период пандемии коронавируса, и с падением потребительского спроса» — сообщил Гончаров в личном telegram-канале. По данным омбудсмена, если в 2020 году в регионе отмечали минимальное количество возбужденных дел за последние 6 лет, то по итогам 2021 года количество дел увеличилось почти в 2 раза. В 2020 году — 262 дела, в 2021 году — 467 уголовных дел. «Отдельная тема — налоговые преступления, когда дело возбуждается по результатам единственной налоговой проверки, без учета объективных причин, по которым появилась задолженность по налогам. При этом следствие продолжается даже при погашении предприятием долгов в полном объеме», — отметил уполномоченный. Как сообщили бизнес-омбудсмену в ГУ МВД России по региону, чаще всего предпринимателей обвиняли в мошенничестве при кредитовании, при получении выплат, при использовании платежных карт, в преступлениях в сфере страхования и компьютерной информации. Также уголовные дела возникали в связи с хищением и растратой чужого имущества и злоупотреблением доверия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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