Челябинец хотел купить овец через интернет и лишился миллиона

Овцы оказались виртуальными Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Карталинского района (Челябинская область) попал на уловку мошенника, решив купить стадо овец. Он приобретал животных через интернет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«41-летний мужчина решил купить овец и нашел объявление об их продаже в интернете. Продавец попросил за 700 голов скота миллион рублей, сообщив, якобы местонахождение стада. Покупатель перевел миллион, а когда приехал на место, выяснилось, что никакого стада нет, а мошенник с деньгами пропал», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Известно лишь, что аферист звонил из ХМАО. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.