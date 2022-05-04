04 мая 2022

Челябинец хотел купить овец через интернет и лишился миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны, животноводство
Овцы оказались виртуальными Фото:

Житель Карталинского района (Челябинская область) попал на уловку мошенника, решив купить стадо овец. Он приобретал животных через интернет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«41-летний мужчина решил купить овец и нашел объявление об их продаже в интернете. Продавец попросил за 700 голов скота миллион рублей, сообщив, якобы местонахождение стада. Покупатель перевел миллион, а когда приехал на место, выяснилось, что никакого стада нет, а мошенник с деньгами пропал», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Известно лишь, что аферист звонил из ХМАО. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.

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Житель Карталинского района (Челябинская область) попал на уловку мошенника, решив купить стадо овец. Он приобретал животных через интернет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «41-летний мужчина решил купить овец и нашел объявление об их продаже в интернете. Продавец попросил за 700 голов скота миллион рублей, сообщив, якобы местонахождение стада. Покупатель перевел миллион, а когда приехал на место, выяснилось, что никакого стада нет, а мошенник с деньгами пропал», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Известно лишь, что аферист звонил из ХМАО. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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