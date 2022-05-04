Власти ЯНАО ликвидируют мэрию села

В ЯНАО на одно село станет меньше в 2027 году Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU

Село Находка (ЯНАО) прекратит свое существование, как самостоятельный муниципалитет — оно войдет в состав поселка Тазовский в качестве микрорайона. Соответствующий законопроект опубликован на сайте заксобрания региона.

«Преобразовать населенные пункты, расположенные в границах Тазовского района, в форме присоединения села Находка к поселку Тазовский, сохранив за населенным пунктом статус и наименование — поселок Тазовский. Статья 1 настоящего закона вступает в силу с 01 января 2027 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «полномочия исполнительно-распорядительного органа муниципального округа» до 2027 года будет осуществлять мэрия Находки, а после эти функции перейдут к администрации Тазовского района. Также отмечается, что жители поддержали такую инициативу — опрос населения был проведен в марте этого года.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить комментарий позже.

Власти с 2019 года решили запускать полномасштабную муниципальную реформу. Небольшие населенные пункты было решено объединить с более крупными муниципалитетами.