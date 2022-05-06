В США назвали Байдена «беспрецедентной катастрофой»

Журналист осудил президента США за романтизацию войны Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». По мнению журналиста, его избиратели не получили того, что ждали от своего кандидата.

«Всего за 15 месяцев Джо Байден обрушил фондовый рынок, спровоцировал нехватку продовольствия, исторический рост числа убийств, инфляцию, падение общей продолжительности жизни, открыл наши границы для миллионов нелегальных иммигрантов. А затем […] он втянул Соединенные Штаты в совершенно бессмысленную войну с ядерной державой от имени коррумпированного иностранного правительства, которое когда-то подкупило его сына-наркомана. Это все реально», — сказал ведущий в своей программе Tucker Carlson Tonight.

По мнению Карлсона, план Байдена заключается в том, чтобы подавить страх, запретить жаловаться и криминализировать оппозицию. Также он упоминает публикацию The New York Times «Разведка США помогает Украине убивать российских генералов» и говорит, что высокопоставленные американские чиновники «хвалятся» своими действиями.

«Есть только одна причина, почему вы хотите войны с Россией. Не фальшивая война, не опосредованная, а настоящая война с тысячами американских солдат, потраченными впустую триллионами и многими погибшими. Вот что такое война. А войну против ядерных стран трудно себе представить. Не было ни одной. Нет причин для такой войны. У нас бы ее не было, если бы Джо Байден этого не хотел, но Байден этого хочет», — заявил в эфире Карлсон.

Ведущий также вспоминает слова Байдена о том, что США создают оружие и технику, чтобы защищать свободу и суверенитет в Европе, и называет президента сумасшедшим. «Смерть ужасна. Признайте это. […] Джо Байден считает эту историю воодушевляющей. Джо Байден сумасшедший. Он опасен, как и люди, которые на него работают», — резюмировал Карлсон.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что действия России были превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.

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