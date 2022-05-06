Володин призвал к развалу Евросоюза

По мнению Володина, после реформирования ЕС многие страны потеряют право голоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал страны Европейского союза выходить из объединения. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учета их мнения? Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заявил политик.

Поводом для такого предложения стали вчерашние новости о том, что Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза и планирует отменить принцип солидарного принятия важнейших решений. По мнению Володина, это означает отказ членов ЕС от права вето.

«Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа», — считает Володин.

По его мнению, в результате реформирования ЕС права голоса «будут лишены миллионы жителей Европы». Их государства окончательно потеряют суверенитет, уверен он.