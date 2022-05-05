Челябинцы стали скупать золото

Золотые слитки становятся альтернативой привычным средством сбережения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Реализация золотых слитков в Челябинской области с сентября 2021 года увеличилась. Об этому URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Сбербанка. Экономист Сергей Гордеев пояснил повышенный спрос желанием граждан найти стабильные активы для сохранения денег.

«В начале весны наблюдался резкий рост инвестиций в драгметаллы, в марте, после отмены НДС на продажу слитков, клиенты особенно интересовались активом. Сейчас спрос стабилизировался, но по-прежнему выше, чем в прошлом году, при этом растут вложения в обезличенные металлические счета. В апреле жители региона инвестировали в них примерно на треть больше средств, чем в сентябре или октябре 2021 года», — сообщили URA.RU в челябинском отделении Сбербанка.

Представители финансового учреждения дополнили, что тенденции в Челябинской области в целом копируют аналогичные по УрФО. Челябинский экономист Гордеев объяснил этот тренд потребностью физлиц в стабильных активах.

«Конечно, отмена НДС на покупку золотых слитков способствует популярности этого вида сбережения средств. Однако больше на это влияет волатильность российской валюты. Никто не знает, какой курс у рубля будет завтра, и люди перестраховываются», — сказал собеседник информагентства.

Гордеев обратил внимание на то, что покупка физического золота сопряжена с рядом трудностей. Его курс на бирже также «плавает», а продажа через банк означает дисконт при реализации. Кроме того, приобретая актив, надо заранее решить, где и как его хранить.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и США стали вводить санкции в отношении России. Чтобы минимизировать потери россиян, власти РФ приняли ряд мер. С 1 марта граждан освободили от уплаты НДС при покупке в банках золотых слитков. С инициативой «отвязать» курс рубля от доллара выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он рассказал о проекте, по которому рубль предлагается обеспечить золотом и группой товаров, представляющих валютную ценность. Курс российской валюты предложено поставить в соответствие с ее покупательной способностью.

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