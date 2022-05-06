У бельгийца, поддерживающего Россию, сожгли дом в Подмосковье. «Дело рук пятой колонны»

06 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Политолог Крис Роман не исключает, что его дом подожгли по заказу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Подмосковье сгорел дом политолога, руководителя представительского центра ДНР в Бельгии Криса Романа. Потерпевший не исключает, что это мог быть поджог и дело рук «пятой колонны» (нарицательное наименование вражеской агентуры внутри страны). Об этом Роман рассказал URA.RU. «Сейчас я нахожусь в Москве, за МКАДом, потом вернусь в Бельгию, буду гостить у соседей. Я все продал на родине, чтобы купить в России дом, чтобы остаться в живых. В итоге за 20 минут я потерял 8 миллионов рублей. Меня не было дома, я ехал на эфир „Первого канала“ в качестве пророссийского активиста, политика, так как я поддерживаю российскую армию на Украине. В пути мне позвонили, сказали, что дача сгорела. Я сразу же вернулся обратно, но ничего уже не было. Первая фраза от МЧС, что это поджог, так как слишком быстро все сгорело. Друзья тоже так думают, я не знаю, но все это очень странно. Полтора года я был в Бельгии, дача в России стояла одна, никто ее не трогал, ничего не пытался украсть, а тут вдруг пожар. Может быть, поджег был делом рук пятой колонны? Ведь я враг НАТО», — предположил Крис Роман. Политик почеркнул, что лишился всего. «Я все потерял, больше ничего не осталось. 10 000 книг, полторы тысячи компакт-дисков, думаю даже больше. Несколько сотен DVD. Мой дом был почти как музей — чашки, тарелки, мебель, фотографии. Ничего не осталось. Осталась лишь одежда, которая сейчас на мне, и все», — подчеркнул Роман. Фото: предоставлено Крисом Романом Фото: предоставлено Крисом Романом Ранее Крис Роман заявил, что его пребывание на родине в Бельгии может быть опасно. Политолог планировал остаться в России. Так как граждан РФ и тех, кто поддерживает политику страны, могут атаковать на улицах Европы. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. Ряд стран ЕС, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Подмосковье сгорел дом политолога, руководителя представительского центра ДНР в Бельгии Криса Романа. Потерпевший не исключает, что это мог быть поджог и дело рук «пятой колонны» (нарицательное наименование вражеской агентуры внутри страны). Об этом Роман рассказал URA.RU. «Сейчас я нахожусь в Москве, за МКАДом, потом вернусь в Бельгию, буду гостить у соседей. Я все продал на родине, чтобы купить в России дом, чтобы остаться в живых. В итоге за 20 минут я потерял 8 миллионов рублей. Меня не было дома, я ехал на эфир „Первого канала“ в качестве пророссийского активиста, политика, так как я поддерживаю российскую армию на Украине. В пути мне позвонили, сказали, что дача сгорела. Я сразу же вернулся обратно, но ничего уже не было. Первая фраза от МЧС, что это поджог, так как слишком быстро все сгорело. Друзья тоже так думают, я не знаю, но все это очень странно. Полтора года я был в Бельгии, дача в России стояла одна, никто ее не трогал, ничего не пытался украсть, а тут вдруг пожар. Может быть, поджег был делом рук пятой колонны? Ведь я враг НАТО», — предположил Крис Роман. Политик почеркнул, что лишился всего. «Я все потерял, больше ничего не осталось. 10 000 книг, полторы тысячи компакт-дисков, думаю даже больше. Несколько сотен DVD. Мой дом был почти как музей — чашки, тарелки, мебель, фотографии. Ничего не осталось. Осталась лишь одежда, которая сейчас на мне, и все», — подчеркнул Роман. Ранее Крис Роман заявил, что его пребывание на родине в Бельгии может быть опасно. Политолог планировал остаться в России. Так как граждан РФ и тех, кто поддерживает политику страны, могут атаковать на улицах Европы. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. Ряд стран ЕС, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции.