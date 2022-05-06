Турчак: Россия останется в Херсонской области навсегда

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Турчак отметил, что это нужно доносить до людей Фото:

Россия останется в Херсонской области навсегда, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В этом он заверил нового руководителя Херсонской области Владимира Сальдо.

«Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить», — заявил Турчак. Видео со встречи опубликовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Политики обсудили ситуацию в городе, гуманитарные потребности и дальнейшее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

Ранее Пушилин сообщил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. В рамках спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под полный контроль территорию Херсона и часть Запорожской области, передает RT.

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Россия останется в Херсонской области навсегда, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В этом он заверил нового руководителя Херсонской области Владимира Сальдо. «Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить», — заявил Турчак. Видео со встречи опубликовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Политики обсудили ситуацию в городе, гуманитарные потребности и дальнейшее сотрудничество, в том числе в торговой сфере. Ранее Пушилин сообщил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. В рамках спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под полный контроль территорию Херсона и часть Запорожской области, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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