Турчак: Россия останется в Херсонской области навсегда

Россия останется в Херсонской области навсегда, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В этом он заверил нового руководителя Херсонской области Владимира Сальдо.
«Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить», — заявил Турчак. Видео со встречи опубликовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Политики обсудили ситуацию в городе, гуманитарные потребности и дальнейшее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.
Ранее Пушилин сообщил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. В рамках спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под полный контроль территорию Херсона и часть Запорожской области, передает RT.
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