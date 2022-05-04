Пушилин раскрыл детали визита Кириенко и Турчака на Донбасс. Фото

05 мая 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Кириенко посетил освобожденные республики Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Насыщенная состоялась поездка по освобожденным территориям Донбасса совместно с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем Генерального совета партии „Единая Россия“ Андреем Турчаком», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, делегация посетила завод Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны. Политики также посетили Волноваху и химико-металлургический завод в Донском. «И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», — заключил Пушилин. Ранее стало известно, что Кириенко посетил штаб поддержки жителей Донбасса в Ростове. Вместе с ним штаб волонтерского движения #МыВместе посетил губернатор области Василий Голубев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. В конце апреля Мариуполь перешел под контроль российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Насыщенная состоялась поездка по освобожденным территориям Донбасса совместно с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем Генерального совета партии „Единая Россия“ Андреем Турчаком», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, делегация посетила завод Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны. Политики также посетили Волноваху и химико-металлургический завод в Донском. «И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», — заключил Пушилин. Ранее стало известно, что Кириенко посетил штаб поддержки жителей Донбасса в Ростове. Вместе с ним штаб волонтерского движения #МыВместе посетил губернатор области Василий Голубев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. В конце апреля Мариуполь перешел под контроль российской армии.