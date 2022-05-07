Депутат Нилов пояснил, почему в РФ не сократят рабочую неделю

07 мая 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В России не нужно сокращать рабочую неделю законодательно, считает Ярослав Нилов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России нет необходимости законодательно регулировать продолжительность рабочей недели и вводить четырехдневку. Рынок труда в стране сам придет к тому, чтобы люди меньше трудились и больше времени тратили на себя. Таким мнением с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Сейчас не нужно ничего трогать и законодательно регулировать. Все должно идти само собой, эволюционно и синергетически. Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя. Пандемия COVID-19 и гибкие формы занятости, удаленная, смешанная, уже подтолкнули ряд сотрудников к переходу к четырехдневной рабочей недели. Но ничего сверху насаживать нельзя, это может быть опасно и [сделает] только хуже», — подчеркнул Ярослав Нилов. Спикер добавил, что компании должны сами выстраивать формат рабочей недели. «Если в организации люди готовы и могут меньше работать, при этом не теряя в заработной плате и не снижая производительность труда, то можно вместо пятидневной недели сделать четырехдневную. У нас есть те, кто работает удаленно, перераспределяет свое время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре. Так как меньше тратят времени на дорогу, обед. Это выгодно и работодателю, и работнику», — объяснил Нилов. В этот день, 7 мая 1960 года, в СССР был принят Закон «О завершении перевода всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день». Дяда профессий с тяжелыми условиями рабочий день сократили до четырех часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России нет необходимости законодательно регулировать продолжительность рабочей недели и вводить четырехдневку. Рынок труда в стране сам придет к тому, чтобы люди меньше трудились и больше времени тратили на себя. Таким мнением с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Сейчас не нужно ничего трогать и законодательно регулировать. Все должно идти само собой, эволюционно и синергетически. Рынок труда сам придет к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя. Пандемия COVID-19 и гибкие формы занятости, удаленная, смешанная, уже подтолкнули ряд сотрудников к переходу к четырехдневной рабочей недели. Но ничего сверху насаживать нельзя, это может быть опасно и [сделает] только хуже», — подчеркнул Ярослав Нилов. Спикер добавил, что компании должны сами выстраивать формат рабочей недели. «Если в организации люди готовы и могут меньше работать, при этом не теряя в заработной плате и не снижая производительность труда, то можно вместо пятидневной недели сделать четырехдневную. У нас есть те, кто работает удаленно, перераспределяет свое время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре. Так как меньше тратят времени на дорогу, обед. Это выгодно и работодателю, и работнику», — объяснил Нилов. В этот день, 7 мая 1960 года, в СССР был принят Закон «О завершении перевода всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день». Дяда профессий с тяжелыми условиями рабочий день сократили до четырех часов.