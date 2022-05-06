Spiegel: русские хакеры атаковали государственные сайты Германии 07 мая 2022 в 02:14 Размер текста - 17 + Хакеры Killnet атаковали сайты Олафа Шольца и полиции Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хакеры из группировки Killnet устроили кибератаки на интернет-порталы государственных учреждений Германии. Нападкам подверглись сайты немецкого МВД, правительства, Министерства обороны ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. По данным Spiegel, «русские хакеры» из группировки Killnet атаковали сайты федеральной полиции ФРГ, Бундестага и СДПГ. Представители ведомств сообщили, что особого ущерба кибератаки не нанесли, максимум увеличивалось время загрузки страниц. Об утечке данных также не сообщается. Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Anonymous взломали сайты российских СМИ. В ответ хакеры Killnet атаковали их сайт и назвали участников Anonymous жалкими. В Европарламенте заявили, что опасаются атак российских хакеров, передает RT. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. В МИД РФ пригрозили серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Хакеры из группировки Killnet устроили кибератаки на интернет-порталы государственных учреждений Германии. Нападкам подверглись сайты немецкого МВД, правительства, Министерства обороны ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. По данным Spiegel, «русские хакеры» из группировки Killnet атаковали сайты федеральной полиции ФРГ, Бундестага и СДПГ. Представители ведомств сообщили, что особого ущерба кибератаки не нанесли, максимум увеличивалось время загрузки страниц. Об утечке данных также не сообщается. Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Anonymous взломали сайты российских СМИ. В ответ хакеры Killnet атаковали их сайт и назвали участников Anonymous жалкими. В Европарламенте заявили, что опасаются атак российских хакеров, передает RT. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. В МИД РФ пригрозили серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям