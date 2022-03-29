МИД РФ: взломавших российские сайты хакеров ждет наказание

В Министерстве иностранных дел РФ пригрозил серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Там отметили, что источники будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ.
«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — об этом сделали заявление в российском МИД, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел РФ пригрозил серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Там отметили, что источники будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. «Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — об этом сделали заявление в российском МИД, которое опубликовано на официальном сайте ведомства. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Позднее в ответ на эти действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.