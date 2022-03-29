МИД РФ: взломавших российские сайты хакеров ждет наказание

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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД заявили, что киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее исполнителей и зачинщиков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве иностранных дел РФ пригрозил серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Там отметили, что источники будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — об этом сделали заявление в российском МИД, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Позднее в ответ на эти действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.

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В Министерстве иностранных дел РФ пригрозил серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Там отметили, что источники будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. «Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — об этом сделали заявление в российском МИД, которое опубликовано на официальном сайте ведомства. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Позднее в ответ на эти действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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