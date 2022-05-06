06 мая 2022

В ХМАО закрыли дороги и перевели учащихся на дистант из-за шторма

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Из Нижневартовска теперь нельзя выехать на междугородних автобусах Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) закрыли три дороги. Об этом сообщают в официальном telegram-канале пресс-службы ГИБДД по городу.

«Движение ограничено для пассажироперевозящего и грузового транспорта, а также для легковых автомобилей с летними шинами. Закрыты дороги в сторону Излучинска, Сургута и Радужного. Ограничение действует до улучшения погодных условий», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, местные группы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают отправку школьников на дистанционное обучение. Так же в городе приостановлены автобусные рейсы на межмуниципальных маршрутах.

Ранее URA.RU рассказывало о массовых задержках рейсов из городов региона. Были задержаны самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

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В Нижневартовске (ХМАО) закрыли три дороги. Об этом сообщают в официальном telegram-канале пресс-службы ГИБДД по городу. «Движение ограничено для пассажироперевозящего и грузового транспорта, а также для легковых автомобилей с летними шинами. Закрыты дороги в сторону Излучинска, Сургута и Радужного. Ограничение действует до улучшения погодных условий», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, местные группы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают отправку школьников на дистанционное обучение. Так же в городе приостановлены автобусные рейсы на межмуниципальных маршрутах. Ранее URA.RU рассказывало о массовых задержках рейсов из городов региона. Были задержаны самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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