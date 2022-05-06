Шторм в Сургуте парализовал работу аэропорта. Задержаны рейсы в Тюмень и Москву

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, терминал а
В аэропорту Сургута задерживаются авиарейсы Фото:

В Сургуте из-за непогоды задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом сообщаться на сайте аэропорта.

«Вылет из Сургута Москва/Внуково задержка, Санкт-Петербург (Пулково) задержка, Тюмень (Рощино) задержка до 4:00 07.05.2022», — указано на онлайн-табло аэропорта. Помимо этого задерживается авиарейс компании Red Wings из Сургута в Нижнекамск.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Кроме того, 7 и 8 мая прогнозируется мокрый снег.

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В Сургуте из-за непогоды задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом сообщаться на сайте аэропорта. «Вылет из Сургута Москва/Внуково задержка, Санкт-Петербург (Пулково) задержка, Тюмень (Рощино) задержка до 4:00 07.05.2022», — указано на онлайн-табло аэропорта. Помимо этого задерживается авиарейс компании Red Wings из Сургута в Нижнекамск. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Кроме того, 7 и 8 мая прогнозируется мокрый снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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