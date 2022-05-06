Шторм в Сургуте парализовал работу аэропорта. Задержаны рейсы в Тюмень и Москву

06 мая 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

В аэропорту Сургута задерживаются авиарейсы Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» В Сургуте из-за непогоды задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом сообщаться на сайте аэропорта. «Вылет из Сургута Москва/Внуково задержка, Санкт-Петербург (Пулково) задержка, Тюмень (Рощино) задержка до 4:00 07.05.2022», — указано на онлайн-табло аэропорта. Помимо этого задерживается авиарейс компании Red Wings из Сургута в Нижнекамск. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Кроме того, 7 и 8 мая прогнозируется мокрый снег. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте из-за непогоды задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом сообщаться на сайте аэропорта. «Вылет из Сургута Москва/Внуково задержка, Санкт-Петербург (Пулково) задержка, Тюмень (Рощино) задержка до 4:00 07.05.2022», — указано на онлайн-табло аэропорта. Помимо этого задерживается авиарейс компании Red Wings из Сургута в Нижнекамск. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Кроме того, 7 и 8 мая прогнозируется мокрый снег.