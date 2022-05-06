Огонь уничтожил деревянные бани и надворные постройки Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

Пожар произошел сегодня в Копейске на территории СНТ «Кадровик». Огонь уничтожил деревянные бани и надворные постройки, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Все местные жители собрались на улице, поскольку в домах нет света. Электроэнергию отключили из-за пожара. Из-за нехватки воды пожарным пришлось растаскивать горящие бревна», — сообщил корреспондент URA.RU.

Сгорели две бани и надворные постройки. Двое мужчин получили ожоги рук, когда пытались вынести вещи из горящих строений.

Из-за пожара пришлось обесточить несколько улиц Людмила Хотиенкова

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, пожар был оперативно локализован. Огонь повредил два строения и забор. «Сотрудники МЧС сняли угрозу распространения пожара на соседние строения. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Причину происшествия предстоит установить специалистам отделения дознания.