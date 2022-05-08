Два жителя ХМАО попали в сотню «Волонтеров Победы»

Два жителя Ханты-Мансийского автономного округа попали в проект «Волонтеры Победы». Они отправятся в Москву, где будут участвовать в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.
«Ежегодно с помощью конкурса организаторы отбирают сотню добровольцев со всей страны. В этом году в их числе два югорчанина — это Валерия Сапожникова из Мегиона и Данил Тырин из Урая», — уточняют в департаменте.
Добровольцы будут встречать гостей на Красной площади, идти в живой колонне «Бессмертного полка». Кроме того, югорчане будт сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, ранее регион отправил своих волонтеров на Донбасс. 25 югорских добровольцев поехали в пункт временного размещения между Мариуполем и поселком Новоазовском.
Два жителя Ханты-Мансийского автономного округа попали в проект «Волонтеры Победы». Они отправятся в Москву, где будут участвовать в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. «Ежегодно с помощью конкурса организаторы отбирают сотню добровольцев со всей страны. В этом году в их числе два югорчанина — это Валерия Сапожникова из Мегиона и Данил Тырин из Урая», — уточняют в департаменте. Добровольцы будут встречать гостей на Красной площади, идти в живой колонне «Бессмертного полка». Кроме того, югорчане будт сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, ранее регион отправил своих волонтеров на Донбасс. 25 югорских добровольцев поехали в пункт временного размещения между Мариуполем и поселком Новоазовском.