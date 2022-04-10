Добровольцы из ХМАО отправляются на Донбасс

Добровольцы будут работать в пункте временного размещения 2 недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

25 югорских добровольцев отправятся на этой неделе в пункт временного размещения между Мариуполем и поселком Новоазовском. Всего зарегистрировалось порядка 50 человек, о чем URA.RU сообщила руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Светлана Басова.

«К поездке готовим также материалы для обустройства пункта временного размещения и гуманитарную помощь. Через две недели добровольцев сменит другая группа», — уточнила Басова. Работать в пункте временного размещения волонтеры из ХМАО будут впервые. Точная дата вылета пока неизвестна.

Добровольцами могут стать женщины и мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Необходима физическая выносливость и отсутствие хронических заболеваний. Зарегистрироваться можно в группе гумкорпуса в социальной сети «ВКонтакте».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Югорчанами ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.