10 апреля 2022
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Добровольцы из ХМАО отправляются на Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам
Добровольцы будут работать в пункте временного размещения 2 недели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

25 югорских добровольцев отправятся на этой неделе в пункт временного размещения между Мариуполем и поселком Новоазовском. Всего зарегистрировалось порядка 50 человек, о чем URA.RU сообщила руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Светлана Басова.

«К поездке готовим также материалы для обустройства пункта временного размещения и гуманитарную помощь. Через две недели добровольцев сменит другая группа», — уточнила Басова. Работать в пункте временного размещения волонтеры из ХМАО будут впервые. Точная дата вылета пока неизвестна.

Добровольцами могут стать женщины и мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Необходима физическая выносливость и отсутствие хронических заболеваний. Зарегистрироваться можно в группе гумкорпуса в социальной сети «ВКонтакте».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Югорчанами ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.

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25 югорских добровольцев отправятся на этой неделе в пункт временного размещения между Мариуполем и поселком Новоазовском. Всего зарегистрировалось порядка 50 человек, о чем URA.RU сообщила руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Светлана Басова. «К поездке готовим также материалы для обустройства пункта временного размещения и гуманитарную помощь. Через две недели добровольцев сменит другая группа», — уточнила Басова. Работать в пункте временного размещения волонтеры из ХМАО будут впервые. Точная дата вылета пока неизвестна. Добровольцами могут стать женщины и мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Необходима физическая выносливость и отсутствие хронических заболеваний. Зарегистрироваться можно в группе гумкорпуса в социальной сети «ВКонтакте». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Югорчанами ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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